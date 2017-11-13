УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы от Башкортостана Рамзил Ишсарин попросил оценить, достаточно ли тех субсидий, которые выделяются на реализацию региональных программ по возвращению соотечественников из-за рубежа, и как в общем эта программа работает. Парламентарий обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в ходе «правительственного часа».

«Мне кажется, это очень важно с точки зрения демографической обстановки в Российской Федерации, в том числе и политически для нас», — заявил он, напомнив, что сейчас идет бюджетный процесс.

По словам Владимира Колокольцева, за время действия этой программы в РФ переселено 675 тысяч наших соотечественников.

«На поддержку уже переселившихся соотечественников в текущем году было выделено 2 млрд рублей, к сожалению, денег у нас обычно не хватает, дополнительно мы просили еще 1 млрд. Но в любом случае 2 млрд с пользой были потрачены. С января по сентябрь этого года было переселено 90 тысяч наших соотечественников. Им была выплачена 50%-я компенсация на перевоз имущества и переезд», — сообщил он.

Глава МВД также отметил, что весной несколько субъектов РФ обратились в Правительство с просьбой о приостановке своей деятельности в этой программе, мотивируя это отсутствием рабочих мест и мест для проживания.

«В настоящее время нами дополнительно прорабатываются эти вопросы, но в любом случае это направление в сфере миграционной политики для нас является приоритетным», — заключил он.

Башкирия за пять лет примет более 700 соотечественников. Согласно программе республики по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривается приоритетное переселение специалистов, занятых в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также студентов, обучающихся по этим направлениям, сообщается на сайте кабмина.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Госпрограмма — это комплекс мер, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Подпрограмма финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов.