Решение об участии России в Олимпиаде-2018 примет МОК Фото: Олег Яровиков Решение об участии России в Олимпиаде-2018 примет МОК Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Отказ России признать выводы независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена может стоить стране участия в Олимпийских играх. Окончательное решение будет принимать МОК.

СМИ стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Это может привести к отстранению сборной России от Олимпийских игр 2018 года.

Москва отказалась признать вмешательство государства в антидопинговую программу и не обеспечила доступ к закрытым образцам проб, передает агентство «Р-Спорт».

По мнению экспертов, WADA заявит о несоответствии РУСАДА кодексу организации уже 16 ноября. Решение о допуске сборной России на игры в Пхенчхане примет исполком Международного олимпийского комитета до Нового года.