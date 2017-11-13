Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28

EUR 68.97

13 ноября Понедельник

Уфа   °

Эксперты определили рейтинг самых дорогих вакансий Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты назвали самые дорогие вакансии Башкирии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные сайта HeadHunter.

Первый в списке финансовый директор с ежемесячной зарплатой в 800 тысяч рублей. Коммерческому директору предложили зарплату от 300 тысяч рублей.

На третьем месте — должность директора по развитию – от 200 тысяч рублей, далее идёт руководитель отдела рекрутинга – от 150 тысячи и региональный управляющий розничной сетью – от 110 тысяч рублей.

В рейтинг вошли предложения о работе с начала 2017 года.

Теги: занятость, вакансии
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть