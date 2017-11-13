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В Башкирии выявлен факт торговли спиртным после 23.00

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В Башкирии выявлен факт торговли спиртным после 23.00 Фото: пресс-служба Единой России

В Башкирии выявлен факт торговли спиртным после 23.00 Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Альшеевском районе выявлен факт торговли спиртным после 23.00. Рейд общественников в рамках проекта «Народный контроль» прошёл в связи с обращением граждан. Местные жители обратились к молодогвардейцам с просьбой пресечь нарушения российского законодательства в области продажи алкогольной продукции в запрещенное время. В акции приняли участие координатор проекта по Альшеевскому району Динар Ахмадрисламов и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дамир Нигматуллин.

Объектом проверки стали торговые точки села Раевский. Активисты беспрепятственно приобрели алкоголь в одной из торговых точек райцентра после 23.00, данный случай был зафиксирован полицией. Продавец отпустил закупщику две бутылки баночного пива общим объемом 0,9 литра. Реализатора не смутил даже тот факт, что в магазине расположена камера видеонаблюдения, фиксирующая происходящее. За данный проступок продавец привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Теги: торговля, нарушения
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