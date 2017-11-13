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Названы цены на шампанское в канун Нового года

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Названы цены на шампанское в канун Нового года Фото: Олег Яровиков

Названы цены на шампанское в канун Нового года Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Цена вин к Новому году возрастет на 10–15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную торговую ассоциацию и Российскую ассоциацию экспертов рынка ритейла.

Эксперты утверждают, что связи с традиционным повышением спроса в канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. В то же время маловероятно серьезное подорожание игристых напитков нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно широкий.

Праздничные напитки французского производства в сегменте «средний» и «средний плюс» могут подорожать до 15%. Как отмечают импортеры, на рост цен повлияет неурожай в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.

Теги: шампанское
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