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13 ноября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии пасмурно. На термометре -2 градуса

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в первый день рабочей недели будет пасмурно. Сейчас столбики термометров в столице Башкирии показывают -2 градуса. Синоптики прогнозируют слабый гололед, южный умеренный ветер. Температура воздуха при прояснениях может опуститься до -14°. Днем ожидается -3,+2°.

Во вторник в Башкирию придут снег с дождем, а температура воздуха начнет повышаться, днем до +5. В середине недели на смену дождям придёт мокрый снег.

Теги: погода
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