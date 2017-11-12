В Башкортостане разрабатывается программа по развитию молочного скотоводства – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков В Башкортостане разрабатывается программа по развитию молочного скотоводства – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане разрабатывается новая программа по развитию молочного скотоводства до 2030 года. Об этом Глава региона Рустэм Хамитов заявил на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он отметил, что с начала 2017 года в республике произведено почти 1,4 млн тонн молока.

– Товарного молока из этого объёма – около 600 тысяч тонн, меньше половины. Надо наращивать этот показатель. Предпосылки к этому у нас, безусловно, есть, – сказал Рустэм Хамитов. – К примеру, есть хозяйства, которые уже надоили более 6 тысяч кг молока с коровы. По итогам года они могут выйти вровень с лучшими в стране предприятиями-производителями молока. В первую очередь благодаря тому, что в этих хозяйствах сделан упор на современные технологии в животноводстве.

По словам Главы республики, новая программа призвана способствовать росту объёма производства молока.

– Задача по увеличению объёмов товарного молока также будет решаться в рамках разрабатываемой сейчас новой программы по развитию в республике молочного скотоводства до 2030 года, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Считаю, что в случае успешной реализации всего комплекса экономических, технологических и социальных условий по развитию молочной отрасли мы можем уже к 2020 году довести производство товарного молока до 1 млн тонн в год.