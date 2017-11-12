УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии неизвестный сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла 12 ноября в 00.10 минут в Учалинском районе на 93 км автодороги Белорецк-Учалы–Миасс. В результате ДТП пешеход, 47-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. По предварительной информации водитель, управлявший автомашиной ВАЗ-2114, скрылся с места преступления. Подробности произошедшего уточняются.

По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, за минувшие сутки на дорогах республики совершено девять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и девять получили телесные повреждения.