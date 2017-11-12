В Башкирии подорожал проезд на общественном транспорте Фото: Олег Яровиков В Башкирии подорожал проезд на общественном транспорте Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным статистиков Башкирии, оплата проезда на троллейбусе и муниципальном автобусе повысилась в октябре на 5 и 3%, соответственно. Как отмечают статистики, это обусловлено ростом цен в Стерлитамаке. В городском коммерческом автобусе стоимость проезда выросла на 1,6%.

Отдельные виды одежды и обуви осенне-зимнего ассортимента, трикотажных изделий, меха и меховых изделий подорожали в октябре на 0,3-4,3%, мебели – на 0,7-3,7%, доски обрезные – на 4,4%.

В группе медикаментов индекс цен варьировал от 93,7% (сульфацетамид) до 102,7% (панкреатин).

При этом в регионе подешевели отдельные виды электротоваров — на 1,3 — 1,6%, парфюмерно-косметических товаров – на 0,5 — 1,7%, средств связи – на 0,7 — 1,2%.

Некоторые виды бытовых услуг стали дороже в Башкирии на 0,8-1,5%. Вместе с тем, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств подешевели на 1,1%, услуги организатора проведения торжеств – на 2,6%.

В сфере зарубежного туризма в октябре отмечалось снижение цен на 1,0 — 1,9%. Одновременно стоимость отдыха в Таиланде выросла на 6,2%.

Плата за аренду квартир у частных лиц снизилась в регионе на 3,3 — 4,9%.

Из других наблюдаемых Башстатом видов услуг, стоимость дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения выросла на 3,5%. Занятий в плавательных бассейнах – на 5,8%, билетов в театр – на 4,3%.