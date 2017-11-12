В Уфе локализовано открытое горение бумажного склада
В Уфе локализовано открытое горение бумажного склада Фото: пресс-служба МЧС по РБ
В Уфе локализовано открытое горение бумажного склада Фото: пресс-служба МЧС по РБ
УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В столице Башкирии продолжается тушение бумажного склада.
Как сообщал «Башинформ», склад на ул. Трамвайная, 2 загорелся сегодня утром. Пока нет информации, есть ли пострадавшие и погибшие.
«На данный момент открытое горение локализовано. Тушение продолжается», — сообщили в пресс-службе Главного упарвления МЧС по Башкортостану.