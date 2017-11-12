Статистики Башкирии сообщили, что подешевело и подорожало в октябре больше всего Фото: depositphotos Статистики Башкирии сообщили, что подешевело и подорожало в октябре больше всего Фото: depositphotos

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре текущего года составил 100,3%. В целом по Российской Федерации этот показатель равен 100,2%. Такие данные приводит Башкортостанстат.

Как отмечают статистики, на продовольственном рынке республики сохранилось снижение цен на чеснок, белокочанную капусту, морковь, свеклу и лук. Снижение цен на эти продукты составило 3,6 — 11,6%.

Лимоны, виноград и яблоки подешевели на 1,4-5,1%.

Между тем, свежие помидоры и огурцы подорожали в регионе в 1,6 — 1,9 раза, бананы и апельсины – на 3,3 — 10,0%.

Прирост цен на куриные яйца составил в октябре 13,3%, сырокопченую и полукопченую колбасу, отдельные виды рыбопродуктов и куры – 1,1 — 2,8%. Варенье, джем и повидло, кетчуп, соки фруктовые и консервы фруктово-ягодные для детского питания стали дороже на 1,2 — 3,4%, булочные изделия, хлопья из злаков, пряники, маргарин, мороженое и макароны – на 1,3 — 2,1%.

Одновременно статистики республики зафиксировали снижение цен на сахар на 8,8%, свинину, рыбу живую и охлажденную, сельди, филе рыбное на 0,4-1,4%, пшено, горох и фасоль, манную, овсяную, перловую и гречневую крупы − на 1,2-5,2%.