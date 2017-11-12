Крупный республиканский агрохолдинг планирует построить в Башкортостане несколько мегаферм – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Крупный республиканский агрохолдинг планирует построить в Башкортостане несколько мегаферм – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Один из крупных республиканских агрохолдингов планирует построить в республике несколько мегаферм с общим поголовьем до 10 тысяч голов. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

– Недавно я общался с представителями нашей республиканской компании «Башмилк», которая выпускает продукцию под брендом «Край курая». У них грандиозные планы. Они хотят построить три или четыре мегафермы. Просят нашу поддержку. Безусловно, поможем, даже говорить не о чем, – отметил Рустэм Хамитов. – Хочу, чтобы этот проект стартовал в ближайшее время. Планы там очень большие – производители молока хотят обеспечить себя сырьём в полном объёме. Надо поддержать их в этой работе. Речь идёт о строительстве ферм с общим поголовьем до 10 тысяч голов.

«Башмилк» – один из крупнейших производителей молочных продуктов в Башкортостане. В состав агрохолдинга входят «Чекмагушевский молочный завод», «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», а также торговая марка хлебобулочных и кондитерских изделий «ЕДОК- Хлеб», производственные площадки которой расположены в Бирске. Компания производит молочные продукты под брендами «Край курая» и «Честное коровье».

Глава республики сообщил, что в настоящее время в перечень приоритетных в сфере АПК входит 21 проект с общим объёмом инвестиций 73 млрд рублей. В числе наиболее крупных – строительство элеватора и маслоэкстракционного завода в селе Маячный города Кумертау, проект по увеличению производства комбикорма на Уфимском комбинате хлебопродуктов, инвестпроект компании «А7 Агро» по развитию растениеводства и молочного скотоводства в Балтачевском, Зианчуринском и Куюргазинском районах.