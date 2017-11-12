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Рустэм Хамитов: «Одним из важнейших стимулов для производства качественной продукции является электронная ветеринарная сертификация»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Рустэм Хамитов: «Одним из важнейших стимулов для производства качественной продукции является электронная ветеринарная сертификация» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов: «Одним из важнейших стимулов для производства качественной продукции является электронная ветеринарная сертификация» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов призвал аграриев активнее внедрять электронную ветеринарную сертификацию.

– Одним из важнейших стимулов для производства качественной продукции является электронная ветеринарная сертификация. Недавняя вспышка ящура в двух районах нашей республики показала, что здесь решены далеко не все вопросы. Ответственные службы должны обладать полной информацией о состоянии всего поголовья в республике, его покупке, продаже, забое и т.д., – подчеркнул Рустэм Хамитов. – В этой части электронная ветеринарная сертификация, конечно же, нам поможет. Мы сегодня в числе лидеров в стране по развитию этой новой технологии. Ни в коем случае нельзя терять эти позиции. Более того, надо активнее работать в этом направлении.

Теги: сельское хозяйство, глава рб
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