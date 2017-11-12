С 2018 года выезжающие на село молодые специалисты будут получать по 300 тысяч рублей – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков С 2018 года выезжающие на село молодые специалисты будут получать по 300 тысяч рублей – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Со следующего года выезжающие на село молодые специалисты будут получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам руководителя региона, одним из ключевых вопросов в сельском хозяйстве остаётся подготовка кадров. В этой работе активное участие должны принимать сельхозпредприятия и муниципалитеты. Так, в настоящее время формируется сеть стажировочных площадок, на которых учащиеся сельхозколледжей смогут обучаться на современных машинах и механизмах. Кроме того, работодатели оснащают в них учебные лаборатории необходимым оборудованием. Ведётся работа по созданию соответствующих ресурсных центров.

– Республика со своей стороны оказывает поддержку молодёжи. Со следующего года вводятся единовременные выплаты по 300 тысяч рублей выезжающим на село специалистам со средним профессиональным образованием и специалистам с высшим образованием, – отметил Рустэм Хамитов. – И всё же проблемы с закреплением на селе выпускников-аграриев остаются.

В числе основных причин того, что молодёжь неохотно идёт работать на село является низкая заработная плата, которая сегодня чуть превышает 17 тысяч рублей. Это почти в два раза ниже средней заработной платы по республике.

– Хотя реальные возможности довести зарплату в сельском хозяйстве до среднего уровня по экономике есть. В первую очередь, через повышение производительности труда, рентабельности сельхозпроизводства, его техническую и технологическую модернизацию, активную инвестиционную политику с созданием современных рабочих мест на селе, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Конечно же, нужна продуманная программа действий с чёткой «дорожной картой» соответствующих мероприятий.