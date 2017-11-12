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12 ноября Воскресенье

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В мэрии Уфы озвучили цены на сельхозярмарках

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столичной мэрии озвучили цены на состоявшихся накануне сельскохозяйственных ярмарках.

Как сообщал ранее «Башинформ», 11 ноября ярмарочная торговля овощами, медом и другой продукцией, не требующей соблюдения температурного режима, велась в двух районах Уфы — Ленинском и Октябрьском.

Так, свою продукцию жителям Ленинского района башкирской столицы предложили сельхозпроизводители и фермеры из Архангельского, Бирского, Бураевского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Нуримановского, Миякинского, Уфимского и Чекмагушевского районов республики.

Килограмм картофеля можно было приобрести за 17 — 18 рублей, моркови – за 15 — 20 рублей, лука – 17 — 20 рублей, капусты – 15 рублей. Стоимость меда варьировалась от 350 до 400 рублей за килограмм, констатировали в мэрии.

Теги: сельхозярмарки
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