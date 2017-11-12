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Рустэм Хамитов предложил инвесторам заняться глубокой переработкой зерна

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Рустэм Хамитов предложил инвесторам заняться глубокой переработкой зерна Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов предложил инвесторам заняться глубокой переработкой зерна Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов озвучил перспективное направление для инвесторов. Оно связано с глубокой переработкой зерна.

По его словам, при сегодняшнем определённом перепроизводстве зерна возникают сложности с его вывозом на экспорт. Так, в этом году в республике собрано почти 4 млн тонн зерна в бункерном весе, товарного – 3,5 млн тонн. При этом внутренняя потребность региона составляет 2 млн тонн. Таким образом, около 1,5 млн тонн зерна можно перерабатывать на корма и другую продукцию.

– Надо развивать в республике глубокую переработку этого ценнейшего сырья. Проект Уфимского зерноперерабатывающего завода годовой мощностью около 40 тысяч тонн зерна позволит значительно сократить ежегодный импорт крахмала, глютена, органических кислот, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Известно, что на продукцию зерновой переработки – декстрозный и фруктозный сахар, кормовой глютен, белковые кормовые концентраты – есть высокий, огромный спрос в кондитерской и хлебопекарной отраслях, фармацевтике. Собственное производство высококачественных белковых концентратов позволит укрепить кормовую базу республики. Мы уже несколько лет ходим вокруг этого вопроса. Пора уже, сконцентрировавшись, добиться прорыва и в этом направлении. У нас для этого есть всё – ресурсы, возможности, люди, сырьё. Только надо всё правильно организовать.

Теги: сельское хозяйство, переработка, инвестиции, глава рб
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