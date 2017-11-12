В Башкирии состоится Фестиваль продуктов «Наш Бренд» Фото: Андрей Старостин В Башкирии состоится Фестиваль продуктов «Наш Бренд» Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкирии с 15 по 17 ноября на площадке ВДНХ- ЭКСПО пройдет второй Фестиваль продуктов «Наш Бренд» — крупнейший региональный проект, представляющий широкий ассортимент продуктов питания, сырья, оборудования и технологий, а также упаковочный материал.

Как подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза Башкирии, форум будет интересен как профессионалам – торговым сетям, владельцам бизнеса, ритейлерам, так и жителям республики.

Единственный специализированный проект в Башкирии привлечет в этом году к участию более 70 компаний, работающих на рынке продуктов питания в 11 регионах России, в том числе в Москве, Челябинской, Оренбургской областях и Пермском крае. Впервые на уфимской площадке коллективный стенд представят производители известных российских продуктовых брендов. Среди них — участники регионального проекта «Продукт Башкортостана».

Дипломанты проекта – предприятия и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства производят, в общей сложности, около трех тысяч наименований различных продуктов.

Один из самых больших разделов будет посвящен мясопродуктам и колбасным изделиям. Их представят 16 компаний из разных уголков Башкирии и других регионов страны.

Кроме того, на экспозиции будут выставляться молочные продукты и сыры, замороженные полуфабрикаты и консервная продукция отечественных производителей, добавили в Минсельхозе.