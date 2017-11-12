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В республике появится «Медовая деревня» – Рустэм Хамитов

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В республике появится «Медовая деревня» – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

В республике появится «Медовая деревня» – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В настоящее время в республике разрабатывается проект создания «Медовой деревни», приуроченный к проведению Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 20201 году. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

– Нашим достижением стала победа заявки Башкортостана на Международном конгрессе пчеловодов «Апимондия» в Стамбуле. Республика получила большинство голосов и приняла эстафету по проведению в 2021 году очередного всемирного конгресса и выставки «АпиЭкспо». Это, безусловно, яркий успех Башкортостана на высоком международном уровне, признание наших конгрессных возможностей, а также потенциала пчеловодческой отрасли. Вместе с тем, для нас это новая высокая планка, серьёзные задачи, в первую очередь, по дальнейшему развитию пчеловодства, повышению качества медовой продукции, – отметил Рустэм Хамитов. – Сегодня с прицелом на конгресс «Апимондия» создаётся концепция проекта «Медовая деревня». Это будет своего рода демонстрационная площадка с развёрнутой информацией об истории пчеловодства республики, его традициях и сегодняшнем опыте.

Руководитель региона отметил, что в республике созданы все условия для развития пчеловодства. По его словам, в настоящее время основной задачей является продвижение продукции на международный рынок.

– Сегодня в фойе на выставке мы видим продукцию наших пчеловодов – оригинальную, интересную. При этом глаза у наших пчеловодов горят, они хотят работать. Только эту деятельность надо правильно организовать, в том числе с точки зрения сертификации продукции. Мы купили лабораторию – стоит недёшево, несколько десятков миллионов рублей. Будем сегодня анализировать качество мёда с тем, чтобы иметь возможность отправлять на экспорт продукцию высокого качества, отвечающую всем стандартам, не имеющую никаких изъянов, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран. Причём не только традиционный башкирский мед, но и прополис, сотовый мёд, пергу, цветочную пыльцу, маточное молочко. А сейчас этой продукции и для внутреннего рынка мы вырабатываем мало. Так что нашим пчеловодам, конечно же, есть над чем работать.

Теги: пчеловодство, апимондия, глава рб
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