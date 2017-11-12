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12 ноября Воскресенье

Уфа   °

В Уфе в промзоне сильный пожар, горит офисное здание - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в промзоне сильный пожар, горит офисное здание - видео

Фото: автор | Видео: автор

В Уфе в промзоне сильный пожар, горит офисное здание - видео

Фото: автор

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня утром в промзоне Уфы, предположительно по адресу улица Трамвайная, 2, загорелось офисное здание. Возможно, это склады. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, причина ЧП пока не ясна.

Судя по фотографиям, постройка выгорела плностью. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Теги: пжары
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