В 2018 году планируется начать реализацию инвестпроекта итальянской компании по строительству откормочных площадок – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков В 2018 году планируется начать реализацию инвестпроекта итальянской компании по строительству откормочных площадок – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В следующем году начнётся реализация инвестпроекта итальянской компании Cremonini по строительству откормочных площадок (фидлотов) в трёх районах республики. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

– В наступающем 2018 году планируется начать реализацию инвестпроекта по строительству откормочных площадок в Фёдоровском, Бижбулякском и Зианчуринском районах совместно с итальянской компанией Cremonini по 3 тысячи скотомест с последующим доведением до 6 тысяч, – сказал Рустэм Хамитов. – На современных открытых откормочных площадках – так называемых фидлотах – молодняк крупного рогатого скота даёт мясо отличного качества.

Напомним, что Меморандум о сотрудничестве в области развития мясного скотоводства в Башкортостане между Правительством РБ и Gruppo Cremonini был подписан в декабре 2016 года в ходе встречи Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и президента итальянской компании Луиджи Кремонини. Документ предполагает подготовку и реализацию проектов по созданию высокотехнологичных фидлотов (откормочных площадок) с поголовьем три тысячи голов крупного рогатого скота каждый, а также проработку мер по строительству мясоперерабатывающего комплекса на территории республики.