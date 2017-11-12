УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Энциклопедический словарь «Ислам в Башкортостане» будет представлен в Уфе 15 ноября. Труд представляет собой первую комплексную научную работу, исследующую все стороны распространения и развития ислама и мусульман на территории современной республики, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман России.

В словаре объединенными усилиями историков, социологов, политологов, этнологов, журналистов предпринята попытка обобщить известные и малоизученные данные о различных объектах, явлениях, общинах, организациях, персоналиях, книжных изданиях, в той или иной степени характеризующих исторический и современный этапы развития ислама в Башкортостане. В общей сложности в издание вошло более 400 статей, составленных на основе широкого круга источников.

Настоящий словарь является девятым в серии «Ислам в Российской Федерации», которая выходит в московском Издательском доме «Медина». Ранее в серии изданы словари «Ислам на Нижегородчине», «Ислам в Москве», «Ислам в Санкт-Петербурге», «Ислам в Центрально-Европейской части России», «Ислам на Урале», «Ислам в Поволжье», «Ислам в Татарстане», «Ислам в Сибири и на Дальнем Востоке». Концептуально словарь «Ислам в Башкортостане» продолжает методологию своих предшественников.

Презентация энциклопедического словаря «Ислам в Башкортостане» состоится 15 ноября 2017 г. в рамках IV Всероссийской научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения» по теме «Роль мусульманского духовенства в защите нравственности и утверждении коранического гуманизма». Организаторами мероприятия являются Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Московский исламский институт при участии Башкирского государственного университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан.