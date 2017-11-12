В Башкирии похолодает до 11 градусов мороза Фото: Галия Набиева В Башкирии похолодает до 11 градусов мороза Фото: Галия Набиева

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидрометцентра, сегодня в республике ожидается местами слабый дождь со снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем — от минус двух до плюс трех градусов.

13 ноября прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По северу республики — до умеренных, слабый гололед. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — от одного до шести градусов мороза. При прояснениях до минус 11. Днем воздух прогреется до минус двух — трех градусов тепла.

14 ноября синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами до умеренных. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — от трех градусов мороза до двух тепла. Днем немного теплее — от 0 до плюс пяти.