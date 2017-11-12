В Уфе на ипподроме «Акбузат» возобновились бега Фото: автор В Уфе на ипподроме «Акбузат» возобновились бега Фото: автор

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова после небольшого перерыва, связанного с погодными условиями, вновь прошли бега.

Увлекательно прошел розыгрыш традиционного приза имени ипподрома «Акбузат», за который боролись лучшие рысаки четырехлетнего и старшего возраста. Как и всегда, он проходил в два этапа на дистанции 1600 метров.

В первом гите свое высокое мастерство показала наездница Ксения Морозова. Она привела к уверенной победе гнедого жеребца Шерифа Сина, который прошел дистанцию за две минуты 5,3 секунды. Он смог победить очень сильных соперников — Галла с Дмитрием Кочетулиным и Корунда, имеющего лучший результат меньше двух минут, с Александром Машинцом.

Во втором гите участвовали только Кипучий, Паневежис и Корунд, однако никто не смог превысить результат Шерифа Сина. Корунд показал резвость в две минуты 6,6 секунды, но отстал от Кипучего (наездница Айгуль Нафикова) на 0,4 секунды. Итак, победителем приза стал Шериф Син с Ксенией Морозовой. Призовые места заняли Корунд, Кипучий и Паневежис.

Приз в честь Дня работников сельского хозяйства для рысаков трехлетнего возраста на классической дистанции заслуженно выиграл темно-гнедой жеребец Реквием Ди Гас, которым управлял молодой наездник Айнур Гайфуллин. Удачно стартовав, Реквием Ди Гас не пропустил вперед никого и завершил дистанцию за две минуты 7,1 секунды, улучшив личный рекорд резвости на две секунды. Последующие места заняли Гистория, Огранка, Аристократка и другие рысаки.

Уверенную победу одержал вороной жеребец Живой Порыв под управлением наездника Винера Абсаликова, который прошел дистанцию 2400 метров за три минуты 14,7 секунды. Ему и достался приз Квадрата, который разыгрывался среди лошадей четырехлетнего и старшего возраста. Эта победа особенно весома, поскольку соперниками Живого Порыва были сильнейшие наездники — Дмитрий Кочетулин на Жифорсе и Александр Машинец на Барышнике.

Победителем Открытого приза для рысаков-двухлеток на дистанции 1600 метров стал гнедой жеребец Конус, который выступал под управлением молодой наездницы Анастасии Секисовой. После не слишком удачного старта Конус смог выйти вперед и завершить дистанцию за очень высокий результат две минуты 13 секунд ровно. Конус улучшил личный показатель сразу на семь секунд. Затем дистанцию закончили Аргумент, Ниссан, Апельсинка и Астория.

В розыгрыше Орловского приза для рысаков 2015 года рождения отличилась серая кобыла Фаворитка, которая прошла классическую дистанцию за две минуты 22,6 секунды. Полноправным соавтором этой победы стал молодой наездник Василий Слепов.