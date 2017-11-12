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В Уфе на ипподроме «Акбузат» возобновились бега

СПОРТ

В Уфе на ипподроме «Акбузат» возобновились бега Фото: автор

В Уфе на ипподроме «Акбузат» возобновились бега Фото: автор

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова после небольшого перерыва, связанного с погодными условиями, вновь прошли бега.

Увлекательно прошел розыгрыш традиционного приза имени ипподрома «Акбузат», за который боролись лучшие рысаки четырехлетнего и старшего возраста. Как и всегда, он проходил в два этапа на дистанции 1600 метров.

В первом гите свое высокое мастерство показала наездница Ксения Морозова. Она привела к уверенной победе гнедого жеребца Шерифа Сина, который прошел дистанцию за две минуты 5,3 секунды. Он смог победить очень сильных соперников — Галла с Дмитрием Кочетулиным и Корунда, имеющего лучший результат меньше двух минут, с Александром Машинцом.

Во втором гите участвовали только Кипучий, Паневежис и Корунд, однако никто не смог превысить результат Шерифа Сина. Корунд показал резвость в две минуты 6,6 секунды, но отстал от Кипучего (наездница Айгуль Нафикова) на 0,4 секунды. Итак, победителем приза стал Шериф Син с Ксенией Морозовой. Призовые места заняли Корунд, Кипучий и Паневежис.

Приз в честь Дня работников сельского хозяйства для рысаков трехлетнего возраста на классической дистанции заслуженно выиграл темно-гнедой жеребец Реквием Ди Гас, которым управлял молодой наездник Айнур Гайфуллин. Удачно стартовав, Реквием Ди Гас не пропустил вперед никого и завершил дистанцию за две минуты 7,1 секунды, улучшив личный рекорд резвости на две секунды. Последующие места заняли Гистория, Огранка, Аристократка и другие рысаки.

Уверенную победу одержал вороной жеребец Живой Порыв под управлением наездника Винера Абсаликова, который прошел дистанцию 2400 метров за три минуты 14,7 секунды. Ему и достался приз Квадрата, который разыгрывался среди лошадей четырехлетнего и старшего возраста. Эта победа особенно весома, поскольку соперниками Живого Порыва были сильнейшие наездники — Дмитрий Кочетулин на Жифорсе и Александр Машинец на Барышнике.

Победителем Открытого приза для рысаков-двухлеток на дистанции 1600 метров стал гнедой жеребец Конус, который выступал под управлением молодой наездницы Анастасии Секисовой. После не слишком удачного старта Конус смог выйти вперед и завершить дистанцию за очень высокий результат две минуты 13 секунд ровно. Конус улучшил личный показатель сразу на семь секунд. Затем дистанцию закончили Аргумент, Ниссан, Апельсинка и Астория.

В розыгрыше Орловского приза для рысаков 2015 года рождения отличилась серая кобыла Фаворитка, которая прошла классическую дистанцию за две минуты 22,6 секунды. Полноправным соавтором этой победы стал молодой наездник Василий Слепов.

Теги: конные бега
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