В Башкирии сохраняется положительная динамика в производстве мяса и молока Фото: Минсельхоз РБ В Башкирии сохраняется положительная динамика в производстве мяса и молока Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За первые девять месяцев этого года во всех категориях хозяйств Башкирии произведено на убой 246 тысяч тонн скота и птицы в живом весе. Получено 925 млн штук яиц. Валовой надой молока составил 1,358 млн тонн. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства региона.

За январь-сентябрь текущего года средний надой на корову вырос в республике на 5,3 процента и составил 3947 кг.

В производстве товарного молока также сохраняется положительная динамика. В целом, за январь-сентябрь этого года в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах получено 549 тысяч тонн молока, констатировали в Минсельхозе республики.

Как сообщал ранее «Башинформ», к концу года индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 101,7 процента. В том числе, растениеводство — 102,2 процента, животноводство — 101,3 процента.