Тревожной остается ситуация с аварийностью на дорогах – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Тревожной остается ситуация с аварийностью на дорогах – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов назвал ситуацию с аварийностью на дорогах республики тревожной и отметил необходимость усиления работы в этом направлении.

– Тревожной остаётся ситуация с аварийностью на наших дорогах. Для повышения безопасности людей необходимо уделять внимание всем факторам, приводящим к авариям, эффективнее использовать аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион», систему видеофиксации на опасных участках дорог, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нужно вести беспощадную борьбу с нарушителями, употребляющими алкоголь за рулём, злостно не соблюдающими скоростной режим.