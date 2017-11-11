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Республика будет поддерживать органы внутренних дел в части укрепления материально-технической базы – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Республика будет поддерживать органы внутренних дел в части укрепления материально-технической базы – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

Республика будет поддерживать органы внутренних дел в части укрепления материально-технической базы – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Республика продолжит поддерживать органы внутренних дел, в том числе в части укрепления материально-технической базы. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

– Скажу, что в прошлом году объём средств на реализацию государственной программы по обеспечению общественной безопасности в республике за счёт всех источников финансирования вырос на 24 млн рублей и составил почти 46 млн рублей. Для оснащения правоохранительных органов из бюджета республики направлено более 26 млн рублей, в том числе приобретены 15 автомобилей повышенной проходимости, – рассказал Рустэм Хамитов. – В этом году также выделены средства на закупку специального оборудования транспортных средств, оргтехники, средств связи и видеофиксации. За счёт бюджета республики построены здания районных отделов полиции в Белорецке и Белебее общей стоимостью 530 млн рублей.

Теги: глава рб, правопорядок, мвд
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