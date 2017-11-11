В том, что Башкортостан признан лучшим конгрессным центром страны, есть заслуга правоохранительных органов – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков В том, что Башкортостан признан лучшим конгрессным центром страны, есть заслуга правоохранительных органов – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил заслуги полицейских в деле охраны порядка и обеспечения общественной безопасности, в том числе во время массовых мероприятий.

– Сотрудники полиции республики всегда успешно справлялись с этой задачей. В том, что Башкортостан признан лучшим конгрессным центром страны, ежегодно становится местом проведения крупных международных форумов, есть и ваша заслуга, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы уверены, что во время Летних Международных детских игр 2019 года, Всемирной Фольклориады 2020 года, Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году вопросы безопасности будут решаться на самом высоком уровне. На эти мероприятия к нам приедут гости из десятков стран мира, у нас будут тысячи участников этих форумов, соревнований. Конечно же, мы должны сделать все, чтобы они прошли на высоком уровне, и безопасность была обеспечена в полной мере.