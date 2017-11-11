Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28

EUR 68.97

12 ноября Воскресенье

Уфа   °

В том, что Башкортостан признан лучшим конгрессным центром страны, есть заслуга правоохранительных органов – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

В том, что Башкортостан признан лучшим конгрессным центром страны, есть заслуга правоохранительных органов – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

В том, что Башкортостан признан лучшим конгрессным центром страны, есть заслуга правоохранительных органов – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил заслуги полицейских в деле охраны порядка и обеспечения общественной безопасности, в том числе во время массовых мероприятий.

– Сотрудники полиции республики всегда успешно справлялись с этой задачей. В том, что Башкортостан признан лучшим конгрессным центром страны, ежегодно становится местом проведения крупных международных форумов, есть и ваша заслуга, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы уверены, что во время Летних Международных детских игр 2019 года, Всемирной Фольклориады 2020 года, Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году вопросы безопасности будут решаться на самом высоком уровне. На эти мероприятия к нам приедут гости из десятков стран мира, у нас будут тысячи участников этих форумов, соревнований. Конечно же, мы должны сделать все, чтобы они прошли на высоком уровне, и безопасность была обеспечена в полной мере.

Теги: глава рб, фестивали, правопорядок
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть