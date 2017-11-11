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В Уфе продолжается снос аварийных деревьев

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В Уфе продолжается снос аварийных деревьев Фото: администрация Уфы

В Уфе продолжается снос аварийных деревьев Фото: администрация Уфы

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе до наступления зимы продолжается снос аварийных деревьев. В Кировском районе города за минувшую неделю коммунальщики убрали 30, а с начала года – 177 представляющих угрозу деревьев. Сообщить о наличии ветхих деревьев во дворах жители района могут в отдел коммунальной службы и благоустройства муниципалитета по телефону 279-90-37.

Теги: деревья, аварийные, снос
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