В Уфе продолжается снос аварийных деревьев
В Уфе продолжается снос аварийных деревьев Фото: администрация Уфы
В Уфе продолжается снос аварийных деревьев Фото: администрация Уфы
УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе до наступления зимы продолжается снос аварийных деревьев. В Кировском районе города за минувшую неделю коммунальщики убрали 30, а с начала года – 177 представляющих угрозу деревьев. Сообщить о наличии ветхих деревьев во дворах жители района могут в отдел коммунальной службы и благоустройства муниципалитета по телефону 279-90-37.