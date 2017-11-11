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11 ноября Суббота

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Башкирские фехтовальщики завоевали еще одну медаль на чемпионате мира среди колясочников

СПОРТ

Башкирские фехтовальщики завоевали еще одну медаль на чемпионате мира среди колясочников Фото: Паралимпийский комитет РФ

Башкирские фехтовальщики завоевали еще одну медаль на чемпионате мира среди колясочников Фото: Паралимпийский комитет РФ

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирские фехтовальщики завоевали еще одну медаль на чемпионате мира среди колясочников, который проходит в эти дни в Риме.11 ноября, в четвертый соревновательный день, российские спортсмены пополнили свою копилку наград на одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали.

В командных боях на рапирах среди мужчин серебряную медаль завоевала сборная России. Вместе с Романом Федяевым и Артуром Юсуповым наград добились башкирские фехтовальщики Никита Нагаев и Альберт Камалов. В финальном поединке россияне проиграли команде Италии. «Бронза» у фехтовальщиков Польши, сообщили в Минспорта РБ.

Теги: фехтование, колясочники
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