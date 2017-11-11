Башкирские колонии обеспечили себя запасом овощей Фото: УФСИН по РБ Башкирские колонии обеспечили себя запасом овощей Фото: УФСИН по РБ

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирских колониях собрано более 2 тысяч тонн картофеля, 370 тонн капусты, 127 тонн свеклы, 137 тонн моркови, 174 тонны лука. Урожай позволил полностью обеспечить потребности учреждений, расположенных в республике, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Урожай закладывают на хранение в овощехранилища колоний и следственных изоляторов, а также консервируется. Цех переработки колонии-поселения №6 выпускает квашеную капусту, соленые помидоры и огурцы, маринованные свеклу и морковь.

Всего в 2017 году было засеяно более 265 га пахотных земель. Основными производителями картофеля и овощей являются КП-5 и КП-6. Также занимаются растениеводством ИК-7 и ИК-16.