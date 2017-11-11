Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28 ↑

EUR 68.97 ↓

11 ноября Суббота

Уфа   °

Башкирские колонии обеспечили себя запасом овощей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирские колонии обеспечили себя запасом овощей Фото: УФСИН по РБ

Башкирские колонии обеспечили себя запасом овощей Фото: УФСИН по РБ

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирских колониях собрано более 2 тысяч тонн картофеля, 370 тонн капусты, 127 тонн свеклы, 137 тонн моркови, 174 тонны лука. Урожай позволил полностью обеспечить потребности учреждений, расположенных в республике, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Урожай закладывают на хранение в овощехранилища колоний и следственных изоляторов, а также консервируется. Цех переработки колонии-поселения №6 выпускает квашеную капусту, соленые помидоры и огурцы, маринованные свеклу и морковь.

Всего в 2017 году было засеяно более 265 га пахотных земель. Основными производителями картофеля и овощей являются КП-5 и КП-6. Также занимаются растениеводством ИК-7 и ИК-16.

Теги: овощи, урожай, фсин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть