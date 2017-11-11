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Появилось видео смертельного ДТП в Сипайлово

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Появилось видео смертельного ДТП в Сипайлово Фото: БашДТП

Появилось видео смертельного ДТП в Сипайлово Фото: БашДТП

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали момент смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью в Сипайлово. Mitsubishi поворачивал с улицы Жукова в сторону Набережной. Изначально полагалось, что универсал не уступил дорогу внедорожнику, однако на кадрах видно, что джип идет на высокой скорости при смене сигнала светофора с желтого на красный, указывает «Дорожный патруль».

Сильный удар пришелся по правой стороне японской иномарки. В результате аварии 31-летняя пассажирка «Митцубиши» от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Водителя экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Как выяснилось, он находился за рулем такси и вез женщину к пункту назначения.

Теги: дтп, видео
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