В Уфе Peugeot cтолкнулся с автомобилем, пострадали беременная женщина и ребенок Фото: БашДТП, ВК В Уфе Peugeot cтолкнулся с автомобилем, пострадали беременная женщина и ребенок Фото: БашДТП, ВК

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе микроавтобус Peugeot cтолкнулся с автомобилем, в результате аварии пострадали беременная женщина и ребенок. Как сообщает БашДТП, авария произошла в Черниковке на улице Первомайской. Предварительно, Hyundai Solaris остановился на светофоре, когда в него въехал следовавший за ним Peugeot. На заднем сиденье «Соляриса» находилась беременная женщина с годовалым ребенком, их госпитализировали для обследования.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса был в нетрезвом состоянии. Он скрылся с места происшествия на такси. Идет розыск виновника ДТП.