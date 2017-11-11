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11 ноября Суббота

Уфа   °

В Уфе Peugeot cтолкнулся с автомобилем, пострадали беременная женщина и ребенок

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе Peugeot cтолкнулся с автомобилем, пострадали беременная женщина и ребенок Фото: БашДТП, ВК

В Уфе Peugeot cтолкнулся с автомобилем, пострадали беременная женщина и ребенок Фото: БашДТП, ВК

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе микроавтобус Peugeot cтолкнулся с автомобилем, в результате аварии пострадали беременная женщина и ребенок. Как сообщает БашДТП, авария произошла в Черниковке на улице Первомайской. Предварительно, Hyundai Solaris остановился на светофоре, когда в него въехал следовавший за ним Peugeot. На заднем сиденье «Соляриса» находилась беременная женщина с годовалым ребенком, их госпитализировали для обследования.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса был в нетрезвом состоянии. Он скрылся с места происшествия на такси. Идет розыск виновника ДТП.

Теги: дтп
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