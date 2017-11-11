УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Делегация Исламской Республики Иран, возглавляемая Советником по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации, доктором Реза Малеки посетили Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской Академии наук.

В ИИЯЛ УНЦ РАН членов официальной делегации принял ВРИО директора, профессор, доктор географических наук Айбулат Псянчин. На встрече также приняли участие научный руководитель Института профессор, доктор филологических наук Фирдаус Хисамитдинова, заведующий отделом восточных рукописей, кандидат исторических наук Ахат Салихов и другие сотрудники, занимающиеся исследованием проблем культурных связей между Россией и Ираном.

Как сообщили в научном центре, доктор Реза Малеки ознакомил ученых с деятельностью Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации, научно-исследовательскими проектами, осуществленными в российских научных учреждениях при поддержке Представительства. Он также сообщил о возможности стажировок научных сотрудников Института в научно-образовательных центрах Ирана.

Высоким гостям из Ирана показали персидские рукописи из коллекции восточных рукописей института. Члены делегации проявили большой интерес к исследованиям института в этой области. На встрече были также обсуждены вопросы сотрудничества ИИЯЛ УНЦ РАН с научными центрами и учеными Исламской Республики Иран.

Институт истории, языка и литературы предложил рассмотреть возможность перевода и издания башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на персидский язык.