УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе во вторник, 14 ноября, открывается IV Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения». Тема ежегодного исламского форума — «Роль мусульманского духовенства в защите нравственности и утверждении коранического гуманизма». Организаторами чтений выступили Духовное управление мусульман России, Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Башкортостана, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Московский исламский институт.

Двухдневный форум пройдет при участии Башкирского государственного университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан.

Как пояснили организаторы, «Фахретдиновские чтения» призваны оценить роль и место мусульманского духовенства в защите нравственности и утверждении коранического гуманизма, как в исторической ретроспективе, так и в современности в условиях развития гражданского общества.

В конференции примут участие представители органов государственной власти, религиозные и общественные деятели, деятели науки и образования.

Чтения посвящены 100-летию организации Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, 75-летию фетвы российских улемов против немецко-фашистских захватчиков и 20-летию медресе имени М. Султановой.