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11 ноября Суббота

Уфа   °

В Уфе в столкновении внедорожника и «Мицубиси Лансер» погибла пассажирка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в столкновении внедорожника и «Мицубиси Лансер» погибла пассажирка

Фото: БАШ ДТП Уфа

В Уфе в столкновении внедорожника и «Мицубиси Лансер» погибла пассажирка

Фото: БАШ ДТП Уфа

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Страшная авария со смертельным исходом произошла в Уфе в ночь на 11 ноября. На пересечении улиц Маршала Жукова и Новоженова столкнулись два автомобиля: внедорожник и «Мицубиси Лансер».

По словам очевидцев, первый автомобиль двигался в сторону Черниковки, а Лансер поворачивал с улицы Жукова в сторону Набережной и не уступил дорогу джипу. Так ли это на самом деле выяснят следователи.

Основной удар пришелся на пассажирское место «Мицубиси Лансер», на котором в момент столкновения находилась молодая женщина. Она погибла на месте. Спасателям, прибывшим на место ДТП, пришлось срезать крышу японской легковушки, чтобы добраться до пострадавших. Водителя Лансера госпитализировали.

На месте работают спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Подробности трагедии выясняются.

Теги: аварии на дорогах
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