УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Специалисты Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору в текущем году выявили 525 нарушений правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, в данный момент существует проблема недопуска специалистов газовой службы в квартиры, многие собственники жилья не открывают двери, поэтому проведение технического осмотра внутридомового газового оборудования затруднено.

В Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору напомнили, что ответственность за сохранность газового оборудования в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, возлагается на домовладельцев. Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства. Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

Статьей 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушения правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В ведомстве подготовили краткую памятку для жителей о мерах безопасности при обнаружении запаха газа.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде во дворе, на улице, квартире необходимо: оповестить окружающих о мерах предосторожности; сообщить в аварийную службу по телефону 04, для всех сотовых операторов — 104, 112; принять меры по выведению людей из загазованной среды, не допускать включения и выключения электроосвещения и электроприборов, появление открытого огня и искры; до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

При запахе газа необходимо: немедленно перекрыть краны к газовым приборам; открыть окна или форточки; из незагазованного помещения вызвать аварийную службу по телефону 04.