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11 ноября Суббота

Уфа   °

Не проехать - не пройти: в центре Уфы перекрыли улицу

ОБЩЕСТВО

Не проехать - не пройти: в центре Уфы перекрыли улицу Фото: администрация Уфы

Не проехать - не пройти: в центре Уфы перекрыли улицу Фото: администрация Уфы

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на несколько дней закрыли движение по улице Аксакова.

В частности, с 21 часа сегодняшнего дня и до 8:00 14 ноября закрыт для проезда участок от пересечения с Чернышевского до здания №73 по Аксакова. Объехать участок можно будет по Коммунистической, Мажита Гафури и Чернышевского.Власти Уфы призывают горожан с пониманием отнестись к предстоящим работам.

Причина ограничения движения — проведение работ на инженерных сетях по ул. Коммунистическая, 23/10, сообщили в пресс-службе администрации города.

Теги: перекрытие движения
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