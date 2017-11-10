Не проехать - не пройти: в центре Уфы перекрыли улицу Фото: администрация Уфы Не проехать - не пройти: в центре Уфы перекрыли улицу Фото: администрация Уфы

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на несколько дней закрыли движение по улице Аксакова.

В частности, с 21 часа сегодняшнего дня и до 8:00 14 ноября закрыт для проезда участок от пересечения с Чернышевского до здания №73 по Аксакова. Объехать участок можно будет по Коммунистической, Мажита Гафури и Чернышевского.Власти Уфы призывают горожан с пониманием отнестись к предстоящим работам.

Причина ограничения движения — проведение работ на инженерных сетях по ул. Коммунистическая, 23/10, сообщили в пресс-службе администрации города.