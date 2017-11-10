Рустэм Хамитов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков











Рустэм Хамитов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Руководитель региона поздравил коллектив Министерства внутренних дел по РБ с профессиональным праздником и вручил государственные награды Башкортостана.

– История вашей службы насчитывает более 300 лет. Во все времена она была опорой государственной власти, гарантом спокойствия и безопасности граждан. Так будет и впредь. Мы видим, какие позитивные перемены происходят сегодня в органах правопорядка, как полиция повышает эффективность своей работы, укрепляет авторитет в обществе, – сказал Рустэм Хамитов. – Особые слова благодарности мы говорим сегодня ветеранам МВД. Ваш богатый опыт ценен для формирования у молодых сотрудников профессиональных качеств, патриотизма, чувства долга перед Отечеством. Вы всегда были и остаётесь примером мужества и чести, продолжателями лучших традиций вашей службы.

Глава республики отметил, что на органах внутренних дел лежит ответственность за укрепление общественного порядка в городах и районах республики.

– Сегодня органы государственной власти действуют со всеми силовыми структурами в единой связке. От качества нашей совместной работы напрямую зависит социальное самочувствие людей. Нам нужно делать всё для того, чтобы люди не боялись за себя и своих близких, были уверены в том, что государство всегда их защитит от любых преступных посягательств, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – МВД, несомненно, ключевое звено всей правоохранительной системы. Только укомплектованные достойными кадрами, пользующиеся доверием граждан органы внутренних дел способны эффективно решать ответственные задачи по борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, защите бизнеса от произвола, коррупции и криминального давления.

Руководитель региона сообщил, что в этом году полицейскими раскрыто более 24 тысяч преступлений, в том числе свыше 4 тысяч – категории тяжких и особо тяжких. Установлены виновные в совершении около 230 убийств, свыше 550 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыто 1 630 наркопреступлений. Министерство внутренних дел по республике вошло в число лучших в стране по пресечению легализации денежных средств, полученных от наркодоходов. В этом году изъятая сумма превысила 28 млн рублей. Выявлены более 500 преступлений коррупционной направленности.

– По нашей с вами совместной деятельности граждане дают оценку способности не только полиции, но и власти, государства в целом обеспечить общественную стабильность и безопасность, укреплять законность и правопорядок, – отметил Рустэм Хамитов. – Уверен, что вы и впредь будете с честью решать стоящие перед вами ответственные задачи.