В Башкирии на выполнение трехмерной модели Каповой пещеры потратят 8,5 млн рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии на выполнение трехмерной модели Каповой пещеры потратят 8,5 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У историко-культурного музея-заповедника «Шульган-Таш» появится 3D-модель.

На сайте госзакупок появилась заявка на выполнение трехмерного моделирования одной из самых крупных карстовых пещер страны. Максимальная стоимость контракта, в соответствии с документами, составляет 8 540 млн рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

Исполнитель должен провести комплексное обследование и документирование пещеры, наскальных рисунков в ней и части горного массива Сарыкускан, в пределах которого находится пещера. Обследованию подлежат Главная галерея пещеры, залы «Сталагмитовый», «Купольный», «Знаков», «Хаоса», «Рисунков», «Ближний колодец» и другие.

Условия контракта должны быть выполнены в течение 20 дней. Итоги конкурсного отбора станут известны 27 ноября.

Как сообщал «Башинформ», к 100-летию со дня образования Башкортостана, в республике построят первый современный историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш». Он расположится в Бурзянском районе на территории достопримечательного места «Земля Урал-батыра».