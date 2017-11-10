В Уфе состоится концерт Детского хора Республики Башкортостан Фото: Андрей Старостин В Уфе состоится концерт Детского хора Республики Башкортостан Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Самый большой творческий коллектив республики — Детский хор Башкортостана готовится к новому выступлению. Концерт состоится 5 декабря 2017 года в Башкирском государственном театре оперы и балета в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Выступление запланировано в рамках III Республиканского совещания по культуре «Сохранение и развитие системы непрерывного образования в сфере культуры – приоритетная задача органов власти всех уровней». Начало концерта — в 17.00.

Детский хор Республики Башкортостан создан в 2014 году по аналогии с Детским хором России. Коллектив сформирован из числа лучших детских голосов хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств республики, а также Республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова и Детской оперной студии Башкирского государственного театра оперы и балета. Художественный руководитель проекта – заведующая кафедрой хорового дирижирования Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы РБ им. Т. Сайфуллина, руководитель филиала Всероссийского хорового общества в РБ, лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича Алсу Хасбиуллина.

В 2015 году состоялся концерт-презентация Детского хора Республики Башкортостан, получившего статус самого большого творческого коллектива республики, в составе которого выступили 600 юных исполнителей. Сегодня Детский хор Республики Башкортостан стал постоянно действующим проектом, который продолжит регулярно выступать на самых важных для нашей республики мероприятиях.