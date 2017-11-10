От ящура до чумы, лес рубят - деньги летят, компенсация за смерть, точки соприкосновения с Казахстаном - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков От ящура до чумы, лес рубят - деньги летят, компенсация за смерть, точки соприкосновения с Казахстаном - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Лес рубят — деньги летят

7 ноября глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по противодействию незаконным вырубкам леса. Он отметил, что леса занимают более 40% территории республики, и от эффективности использования лесных ресурсов зависят развитие экономики и благополучие граждан.

«Недостаточная охраняемость нашего леса привлекает криминал, — сказал Рустэм Хамитов. — В преступные сообщества зачастую вовлекаются работники лесного хозяйства, которые за взятку «покрывают» тех, кто незаконно его вырубает, продаёт, а попросту говоря, ворует». В этом году выявлено почти две тысячи нарушений лесного законодательства, сообщил «Башинформ». Ущерб составил более 30 млн рублей.

В республике произошло 38 лесных пожаров, в основном из-за неосторожного обращения с огнем. Почти 500 граждан наказаны за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Рустэм Хамитов подчеркнул на совещании, что «работу по пресечению пожаров, нарушений, по профилактике нужно усиливать по всем направлениям».

Как узнал РБК-Уфа, профилактикой лесных пожаров в республике недовольна и Генпрокуратура России. В своем отчете по итогам «пожарного сезона» 2017 года ведомство заявило, что в 11 регионах, включая Башкирию, не в полном объеме были организованы меры по предупреждению лесных пожаров, «инспекторский состав региональных органов власти не способен в полной мере обеспечить пожарную безопасность».

От ящура до чумы

На этой неделе сняли карантин по вирусу ящура, введенный ранее в Туймазинском и Буздякском районах республики. Выплаты компенсаций населению за уничтоженный скот завершены и составили свыше 30 млн рублей, заявили агентству «Башинформ» в региональном Управлении ветеринарии. В ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура уничтожено 1,7 тысячи голов скота.

7 ноября из-за вспышки африканской чумы свиней в Челябинской области на северо-востоке Башкирии и в Учалинском районе республики установили спецпосты, чтобы не допустить завоза свиноводческой продукции с зараженной территории. Сейчас в республике ищут мясную продукцию, поставленную в октябре из Челябинской области, чтобы исключить риск заражения АЧС.

Карты в руки. Электронные

Врачи республиканской Службы скорой помощи получат доступ к электронным медицинским картам пациентов, сообщила газета «Вечерняя Уфа». Выезжающая по вызову бригада сможет оперативно ознакомиться с данными о больном: приемами у врачей, лекарственными назначениями, хроническими болезнями. Экипажи оборудуют электронными устройствами, документы будут доступны в режиме реального времени. Пока проект реализуется в Уфе, затем успешный опыт планируется распространить на всю республику.

Временно отстранен

Руководство телеканала «БСТ» временно отстранило спортивного комментатора Азамата Муратова от трансляций игр КХЛ. Причиной послужил инцидент во время прямого эфира матча «Амур» — «Салават Юлаев» (завершился победой хабаровского клуба — 3:1). В концовке второго периода Азамат Муратов эмоционально высказал свою личную критическую оценку игры команды и покинул комментаторскую, не дожидаясь окончания игры. Действующий до конца хоккейного сезона контракт с Муратовым решено не расторгать.

Зададим молодежные тренды

8 ноября глава региона Рустэм Хамитов встретился с участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, представлявшими Башкортостан. В форуме, который проходил в Сочи с 14 по 22 октября, участвовали 50 тысяч человек из 188 стран мира, в том числе 200 участников и 50 волонтёров из республики. «Хочу сказать вам спасибо за то, что вы успешно и активно представляли нашу республику на Всемирном фестивале молодёжи», — отметил Рустэм Хамитов.

Участники встречи рассказали о работе делегации республики на фестивале, поделились впечатлениями от события, от встреч с политиками, учёными, деятелями культуры и искусства, сообщил «Башинформ».

Глава региона обсудил с ребятами возможность использования полученного ими опыта для организации молодёжного фестиваля в республике. «Для нас является непростой задачей вовлечение молодых людей в общественную жизнь, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Всех мы организовать не сможем, но определённые тренды зададим».

Вокзал достроят

Депутат Госдумы от Башкортостана Рафаэль Марданшин попросил содействия у главы РЖД в скорейшем завершении реконструкции уфимского вокзала. В ходе заседания «Единой России» прошла встреча с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, сообщил «Башинформ».

«Хотелось бы, чтобы люди, приезжая в республику, видели вокзал обновленным и современным. Прошу оказать содействие в ускорении завершения реконструкции данного железнодорожного комплекса», — сказал депутат. Олег Белозеров ответил, что предусмотрено выделение 1,4 млрд рублей на реконструкцию вокзала в Уфе. К концу 2018 года планируется завершение всех работ.

Компенсация за смерть нерожденного ребенка

Жительница Сибая отсудила у двух больниц 1,3 млн рублей за врачебные ошибки. Об этом написала «Молодежная газета». Врачи неправильно провели диагностику беременной женщины. Когда ее повезли в больницу, начались осложнения. В городской больнице Сибая врачи сделали кесарево сечение, но поздно — ребенок умер. Решением суда с городской больницы Сибая взыскали компенсацию в размере 1 миллиона рублей, с Баймакской больницы — 300 тысяч рублей.

Кошкин дом

Власти Уфы озвучили планы по строительству в городе большого приюта для безнадзорных животных. Ежегодно около пяти тысяч таких животных отлавливают сотрудники спецслужб, выяснил телеканал «Вся Уфа». По проекту предусмотрено строительство здания вместимостью до 700 животных, в том числе 500 собак и 200 кошек. В приюте планируется две зоны содержания — временное и длительное. Также будет предусмотрена площадка для выгула животных.

Точки соприкосновения с Казахстаном

9 ноября в Челябинске глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, посвящённом вопросам развития человеческого капитала. Форум открыли президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщил «Башинформ».

«Россия и Казахстан — стратегические партнёры», — подчеркнул Путин и сообщил, «что между субъектами РФ и областями Казахстана уже действует 400 соглашений о сотрудничестве». А в ходе этого форума будет подписан пакет межрегиональных документов между Башкортостаном, Челябинской, Свердловской, Омской областями России и Павлодарской, Североказахстанской, Западноказахстанской и Кустанайской областями Казахстана.

В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством РБ и Акиматом Павлодарской области. Подписи под документом поставили Рустэм Хамитов и Аким области Булат Бакауов. «Есть точки соприкосновения, возможности работы для нашего Башкортостанского нефтегазохимического кластера в Павлодарской области», — рассказал Рустэм Хамитов. На форуме он также заявил, что программа реновации жилья, аналогичная московской, может начаться в Башкирии после 2020 года. В первую очередь программа коснется уфимских домов, построенных в 1960-х годах, сообщил РБК-Уфа.

Без крематория

Недострой уфимского крематория на Западном кладбище должен быть снесен, сообщила ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на решение суда. Исковое заявление администрации Уфимского района к компании «Уфимский дом ритуальных услуг» удовлетворили две инстанции Арбитражного суда. Недостроенное здание крематория суд обязал компанию снести за свой счет. Объект признан самовольной постройкой — разрешение на его строительство отозвано, а договор аренды участка расторгнут. В июне прошлого года Уфимский райсуд также признал незаконным постановление администрации о согласовании места размещения крематория. С такими исковыми требованиями в суд обратились жители Красноярского сельсовета.

Новогодние подарки для всех детей

На этой неделе глава региона Рустэм Хамитов подписал указ о праздновании Нового 2018 года в Башкортостане. Утвержден состав оргкомитета по проведению новогодних мероприятий. Также руководитель республики поручил организовать подарки для всех детей до 14 лет из семей, в которых пять и более детей, сообщила газета «Кызыл тан».

Пилотный проект по реабилитации

Башкирия вошла в число пилотных регионов страны по развитию медицинской реабилитации. Это поможет создать в республике систему восстановления для людей с нарушениями различных функций, говорится в материале газеты «Республика Башкортостан». Всего семь субъектов, в том числе Башкортостан, будут выстраивать систему реабилитации по трем профилям — кардиологии, неврологии и травматологии, сообщила главный реабилитолог России, посетившая больницы Уфы. Она подчеркнула, что республика имеет прекрасные возможности для реализации федерального проекта.

Заступились за Султанов и Амиров

Парламент Башкирии намерен инициировать поправки в федеральный и республиканские законы, запрещающие называть ребенка цифрами, символами, а также давать имена, указывающие на ранги и титулы. Тысячи людей в республике носят имена Амир, Султан и некоторые другие, которые являются титулами. Эти имена не могут оказаться вне закона, считают депутаты. Республиканский парламент выйдет с законодательной инициативой в Госдуму, чтобы сохранить эти имена, сообщил РБК-Уфа.

Революционный момент

7 ноября исполнилось сто лет со дня Октябрьской революции. Что происходило в Уфе и губернии накануне переворота, чем жили люди и какую роль в жизни города сыграли галоши — читайте в спецпроекте агентства «Башинформ».