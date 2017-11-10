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Башкирские спортсмены на Кубке России по тхэквондо завоевали 11 медалей

СПОРТ

Башкирские спортсмены на Кубке России по тхэквондо завоевали 11 медалей Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Башкирские спортсмены на Кубке России по тхэквондо завоевали 11 медалей Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Волгограде собрались более 700 спортсменов из 30 регионов страны, чтобы побороться за Кубок России по тхэквондо ГТФ. Команда Башкирии вернулась домой с 11 медалями разного достоинства.

«Места на пьедестале почета заняли Эвелина Самигуллина («золото» и «серебро»), Матвей Михайлов («серебро»), Вадим Иванов (третье место), Ильвина Исламова («Золото», «серебро» и «бронза»), Руслан Ситдиков (два «золота»), Камилла Самигуллина («золото и «серебро»)», — сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта республики.

В декабре столица Башкирии примет чемпионат и первенство республики по тхэквондо, после чего тренеры сформируют сборную республики для участия во всероссийских соревнованиях.

Теги: тхэквондо, Кубок России
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