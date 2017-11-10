В Башкирии добровольцы проведут молодежный образовательный форум «Артылыш» Фото: Дворец молодежи г. Октябрьского В Башкирии добровольцы проведут молодежный образовательный форум «Артылыш» Фото: Дворец молодежи г. Октябрьского

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 1 по 3 декабря городе Октябрьском пройдет республиканский молодежный образовательный форум «Артылыш» («Восхождение»). На него соберутся свыше 100 представителей добровольческих организаций городских округов и муниципальных районов Башкортостана с целью обмена опытом и получения новых знаний по развитию лидерских качеств добровольцев.

Для участников форума будут организованы лекции и мастер-классы экспертов из Москвы, Казани, Самары и Уфы по темам лидерства, ораторского искусства, личностного роста.

Организаторы республиканского молодежного образовательного форума «Артылыш» — Дворец молодежи города Октябрьского совместно с Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Для участия необходимо зарегистрироваться.