УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Международный день благотворительности 28 ноября Уфа вновь присоединится к проведению глобальной общественной инициативы «Щедрый вторник». «Щедрый вторник» — день, когда каждый человек может сделать абсолютно любое доброе дело в поддержку благотворительных организаций, социально незащищенных граждан и тех, кто нуждается в помощи, и рассказать об этом друзьям. В этом году «Щедрый вторник» пройдет в России во второй раз. Координатор акции в стране — фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Его цель — объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц ради популяризации благотворительности.

Официальным координатором инициативы в Башкортостане является Общественный фонд развития города.

В 2016 году «Щедрый вторник» с большим успехом прошел в 124 населенных пунктах России, от Калининграда до Камчатки. В этот день было организовано свыше 1500 благотворительных акций и мероприятий, в том числе в Уфе. Общее количество пожертвований возросло в 2,5 раза.