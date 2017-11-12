Сегодня в Башкирии отмечают День профсоюзного работника Фото: Олег Яровиков Сегодня в Башкирии отмечают День профсоюзного работника Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня отмечается День профсоюзного работника Республики Башкортостан.

«Профсоюзы остаются сильнейшей и динамично развивающейся общественной организацией современного гражданского общества. Они никогда не остаются равнодушными к жизни и чаяниям трудового народа, молодежи и ветеранов. Их цель — добиваться того, чтобы каждый работающий член профсоюза чувствовал себя реально защищенным, чтобы никто не мог посягнуть на законные права работающего человека», — отметил председатель Федерации профсоюзов Башкортостана Марат Хусаинов.

Как отметила глава Минтруда региона Ленара Иванова, профсоюзы республики на протяжении 100 лет доказывают свою функциональную жизнеспособность как важнейшего института гражданского общества.

«Вы проводите большую работу, от результатов которой во многом зависит поступательное развитие гражданского общества, укрепление социального партнерства, повышение уровня жизни человека труда, его социальная защищенность, — подчеркнула Ленара Иванова. — Уверена, что опыт и инициативность, присущие профсоюзным лидерам, позволят и впредь добиваться значимых результатов во благо развития родной республики».