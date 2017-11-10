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В Уфе прокуроры нашли 29 незаконно оформленных участков в пригороде

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе прокуроры нашли 29 незаконно оформленных участков в пригороде Фото: Башинформ

В Уфе прокуроры нашли 29 незаконно оформленных участков в пригороде Фото: Башинформ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В ходе «ковровой» проверки законности оформления земель в собственность прокуроры выявили 29 наделов, незаконно оформленных в Росреестре на основании архивных выписок. Выяснилось, что Национальный архив Башкортостана не выдавал эти свидетельства.

Общая площадь незаконно полученных участков — 15 соток, стоимость — 2,2 млн рублей. Среди них — земли в пригородных поселках Максимовка, Карпово, Баланово. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.

Теги: мошенничество, земельные участки, прокурорские проверки
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