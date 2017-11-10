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Председателем Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации назначен Расул Таипов

ПОЛИТИКА

Председателем Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации назначен Расул Таипов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Председателем Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации назначен Расул Таипов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» назначен Расул Таипов.

Таипов Расул Рафанирович родился 27 мая 1981 года в Уфе. В 2003 году окончил Башкирский государственный педагогический университет по специальности «История». Кандидат исторических наук.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в уфимской школе-интернате № 30, где работал учителем истории и культуры Башкортостана.

В 2004–2015 годах – инспектор научно-методического отдела, менеджер, ведущий менеджер, директор центра аттестации ИнСТО (Институт современных технологий в образовании), начальник учебно-методического управления Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.

В 2015–2017 годах – заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

Теги: назначения, глава рб
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