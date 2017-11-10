УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В понедельник, 13 ноября, в Уфе состоится выездное заседание Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике. На нем будут обсуждены законодательные инициативы в повышении эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В заседании, которое пройдет в Конгресс-холле, примут участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова, заместитель председателя Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике Олег Лапочкин, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Салават Сагитов, министр здравоохранения республики Анвар Бакиров, главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева, научные сотрудники, ученые и специалисты ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Вместе с медицинской общественностью они обсудят вопросы комплексного подхода в оказании помощи пациентам с острым коронарным синдромом после ЧКВ, успехи внедрения целевой программы у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, возможные пути финансирования инновационных методов лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, риски развития сердечно-сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом и их профилактику.

По итогам заседания предполагается принятие соответствующего документа.