Баскетболисты «Уфимца» провели урок для четвероклассников Фото: БК "Уфимец" Баскетболисты «Уфимца» провели урок для четвероклассников Фото: БК "Уфимец"

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На урок к четвероклассникам уфимской школы №35 пришли два баскетболиста «Уфимца» — Игорь Петров и Дмитрий Хайрутдинов. Спортсмены рассказали детям о самой игре, а затем познакомили с клубом.

«Поведали гости и о своем личном опыте: как начинали заниматься, почему выбрали этот вид спорта, чем полезен баскетбол. На удивление игроков, школьники буквально сразу же загорелись темой урока и начали задавать гостям один вопрос за другим. Интересовало детей абсолютно всё: чем питаются спортсмены, как часто они ездят на игры, какие страны посещали, с какими клубами играли», — сообщили в пресс-службе БК «Уфимец».

Баскетболисты ушли, но оставили школьникам подарки — баскетбольные мячи и пригласили на ближайшие домашние матчи, которые пройдут 11 и 12 ноября с командой из Барнаула «АлтайБаскет».