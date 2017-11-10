УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На 70-м году жизни ушел из жизни известный российский писатель и сатирик Михаил Задорнов. По информации газеты «Известия», актер долгое время страдал от онкологического заболевания. Обострение болезни произошло летом 2016 года, поэтому юморист отменил все выступления и гастроли. В конце прошлого года он был прооперирован в Германии.

В биографии Михаила Задорнова, опубликованной ТАСС, отмечается, что родители известного сатирика познакомились в Уфе. Мать, происходившая из польского дворянского рода, работала корректором в уфимской заводской газете. Там же она познакомилась с Николаем Задорновым. С 1946 года семья проживала в Латвийской ССР. На сайте «Уфа ГИД» сообщается, что отец Михаила Задорнова в 30-е годы играл на сцене русского драматического театра, а также выезжал на гастроли в Белорецк.

Жизни и творчеству Михаила Задорнова посвящен документальный фильм Елены Красниковой «Человек-неформат, или 6:5 в пользу Задорнова». В честь сатирика назван астероид главного пояса 5043 Zadornov, открытый в 1974 году.